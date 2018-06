Katy Perry envía un mensaje íntimo para Orlando Bloom a la vista de todos Katy Perry. La cantante Katy Perry quiso enviar un mensaje cariñoso a su novio, pero lo que no sabía es que también lo iban a leer todos sus seguidores AGENCIAS Lunes, 4 junio 2018, 18:35

Katy Perry ha sido víctima de un despiste que ha afectado a su intimidad. La cantante californiana se ha convertido en noticia por hacer público un mensaje subido de tono dirigido a Orlando Bloom, su pareja.

La ínterprete y compositora Katy Perry quería mandarle un mensaje «cariñoso» al actor después de que este publicara en su red social el tráiler de 'Killer Joe', la nueva película que protagoniza y en la que su personaje tiene un desnudo completo. No se dio cuenta que, lo que estaba publicando en Instagram, lo iban a ver todos. «Necesito un pase de temporada para ese trasero», escribía la cantante en su red social.

No tardó mucho en darse cuenta de su error. A los pocos segundos escribió otro mensaje, asegurando que se trataba de un error: «Oops, quise mandarte eso en privado». Pero su equivocación no pasó desapercibida para sus seguidores, que no tardaron en comentar lo sucedido.

No ha faltado quien ha achacado el mensaje a una campaña de promoción de la película o de la propia cantante. Los defensores de esta teoría señalan que Katy Perry sabía lo que publicaba y que su mensaje estuvo varias horas publicado.