Karlos Arguiñano sobre 'MasterChef': «Es un tipo de programa donde les gusta la lagrimita» El popular cocinero arremetió contra el espacio de TVE defendiendo que «no es un programa de cocina, es un reality» Sábado, 9 diciembre 2017, 13:26

Karlos Arguiñano ha concedido una entrevista a la revista Rumore con motivo de la próxima celebración de su programa número 6.500. El popular cocinero ha tenido palabras muy duras contra el programa 'MasterChef' ya que considera que «no es un programa de cocina, es un reality».

Los comentarios del chef no se han quedado ahí, sino que continuó arremetiendo contra el formato televisivo, dejando claro que no es un asiduo a este tipo de programas. «Es un reality y yo no puedo con los realities (…) Es un tipo de programa donde les gusta la lagrimita, que llore la madre, que lloren los niños, todo el mundo llorando», confesó Arguiñano en la entrevista.