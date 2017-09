¿Por qué a Kim Kardashian le apasionan los mini biquinis? El kimoji de su trasero que tanto da dio hablar en su momento lleva un tanga negro... Domingo, 24 septiembre 2017, 12:52

No, no podíamos abandonar del todo el verano en estas latitudes sin volver a contemplar la característica silueta de Kim Kardashian enfundada en una de sus piezas icónicas: el microbiquini negro más pequeño de Malibú. No habíamos visto a la reina de los 'realities' posar en la playa desde que tuviera a su segundo hijo y tampoco con su nueva melena casi blanca.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 de Sep de 2016 a la(s) 11:54 PDT

Esta rarísima visita a la playa (a Kim no le gusta demasiado la arena), podría ser una de las útimas que viéramos este año, ya que la más famosa de las Kardashian y su marido, el rapero Kanye West, están a punto de recibir en casa a su tercer hijo, concebido por gestación subrogada debido a los problemas médicos que ella ha tenido en sus dos anteriores embarazos.

No es la primera vez que Kim Kardashian se pone este, su traje de baño favorito, ni será la última. De hecho, el kimoji de su trasero que tanto da de hablar en su momento lleva un tanga negro como el de su biquini de cabecera.