Justin Bieber habla de sus «inseguridades» en una carta abierta a sus fans
Jueves, 3 agosto 2017, 18:06

El cantante canadiense Justin Bieber publicó el jueves en las redes sociales un mensaje a sus fans en el que se refiere a sus "inseguridades", que a veces lo han llevado a cometer "errores", así como a su gira mundial, que acaba de cancelar. "Aprender y crecer no siempre ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me ha permitido continuar", escribió el cantante de 23 años, que ha sido objeto de grandes titulares a menudo en los últimos años a causa de sus excesos.

"He dejado que mis inseguridades se apoderen a veces de lo mejor de mí. (...) He dejado que la amargura, los celos y el miedo manejen mi vida!!!", continúa Bieber en esta carta abierta publicada en Instagram y Facebook, en la que dice ser "muy consciente" de que no es "perfecto" y de que seguirá "cometiendo errores". "Pero lo que no voy a hacer es dejar que mi pasado dicte mi futuro", señala la estrella pop, que el 24 de julio anunció repentinamente el final anticipado de su gira "Purpose", tras 18 meses recorriendo el mundo. Lo hizo debido a circunstancias "imprevistas", dijo simplemente al anunciar la cancelación.

Sin entrar en detalles, el cantante explica: "El hecho de que me tome tiempo para mí ahora es mi forma de decir que quiero seguir. Quiero que mi carrera sea sustentable, pero también quiero que mi mente, mi corazón y mi alma sean sustentables". "Este mensaje es una oportunidad para que sepas lo que hay en mi corazón", señala y, agregando que es consciente de que su texto es "gramaticalmente muy incorrecto", concluye: "Creo que hay algo especial en las imperfecciones".