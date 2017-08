Julio Iglesias y Romeo Santos le cantan a dúo al pene INTAGRAM DE SARODJI BERTIN La canción 'El amigo' esconde una curiosa historia DV Miércoles, 2 agosto 2017, 11:25

Julio Iglesias y Romeo Santos cantan a dúo 'El amigo', una canción con estrofas como «ardiente, imperativo, aventurero, un compinche en mis deseos, que influyente es él» y que, según ha confirmado el cantante estadounidense, está dedicada al pene.

Según ha confesado Romeo Santos en rueda de prensa, fue Julio Iglesias quien le propuso hacer un dúo en cuanto escuchó el tema. «¿Esa canción que has escrito es una canción al pito? Eres un genio», asegura que le dijo.

Tres minutos y 35 segundos de oda al miembro masculino dan para mucho, así que entre bravuconada y nostalgia, también se encuentra alguna que otra confesión, como «mi parsa si me ha defraudado es normal, casi estalló». Seguro que 'El amigo' de Romeo Santos y Julio Iglesias no deja indiferente a nadie.

Letra de 'El amigo' de Romeo Santos, con la colaboración de Julio Iglesias

Ha sido mi aliado, me acompaña

Confidente en mis hazañas

Es mi amigo fiel

Ardiente, imperativo, aventurero

Un compinche en mis deseos

Que influyente es el

Mi amigo, partidario y poderoso

Por ti he hecho lo incorrecto y lo debido

¿Cuántas noches de bohemias, donde sirven tus y ellas de testigos?

A mis 35 años hoy recuerdo los momentos que vivimos

Mi campeón, mejor compañero

Por otro muchas noches triunfo

Mi parsa si me ha defraudado

Es normal casi hasta estallo

Pica flor empedernido admirador de la mujer

Cómplice de mis fracasos que se llevan de su piel

Y el placer, así es el

Mi amigo el casanova parrandero

Yo lo amo y yo lo quiero

Como has de entender

Si me he quedado mal lo he perdonado

Ha logrado demasiado

Eficiente es el

Mi amigo, partidario y poderoso

Por ti he hecho lo incorrecto y lo debido

¿Cuántas noches de bohemias, donde sirven tus y ellas de testigos?

A mis 35 años hoy recuerdo los momentos que vivimos

Mi campeón mejor compañero

Por otro muchas noches triunfo

Mi parsa si me ha defraudado

Es normal casi hasta estallo

Pica flor empedernido admirador de la mujer

Cómplice de mis fracasos que se llevan de su fiel

Y el placer, así es el

Gran amigo atentamente hoy le quiero agradecer

Por vivir junto a mi lado la dulzura y la hiel

Que leal es usted

Ha sido mi aliado, me acompaña

Confidente en mis hazañas

Es mi amigo fiel