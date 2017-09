Juan y Medio: «Nada de lo que hacemos aquí lleva intención de molestar» El presentador ha roto su silencio en el primer programa después de la polémica por cortar el vestido a una compañera DV Lunes, 11 septiembre 2017, 20:27

Juan y Medio ha hablado en su programa sobre la polémica escena que protagonizó hace unos días al cortar el vestido de una compañera. Tal y como había informado previamente dijo que no hablaría del tema y que si lo hacía sería en su programa. Y así ha sido.

Los momentos en los que se ha referido a la controvertida escena del vestido han sido dos. En un principio, ha tratado el tema con tono jocoso. A una compañera se le ha salido una tira de la prenda que vestía y el presentador dirigiéndose a cámara y con un tono exagerado ha gritado: "¡Yo no toco ahí ni muerto! No, no, no, no te acerques a mí con un trozo de tela ni muerto", ha insistido mientras se alejaba de forma teatralizada de su compañera, mientras público, su compañera y una invitada reían.

En un tono algo más serio ha vuelto a referirse al episodio de las tijeras pidiendo que se recuerde que nada de lo que hacen en el programa "lleva intención de molestar" y que si alguien se siente ofendido "es por ignorancia o porque no apreciamos determinados parámetros". También señaló que "nunca hacen de menos a nadie ni de más".

Tras la aclaración recordó también la larga trayectoria del programa así como los premios conseguidos por el formato en otras comunidades.

El presentador se convirtió en el centro de la polémica tras intentar cortar el vestido de una compañera, previo acuerdo, tal y como aclaró ésta.