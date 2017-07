Jorge Javier Vázquez se despide de 'Sálvame' El presentador se marcha temporalmente del programa, «pero no de vacaciones» DV Martes, 11 julio 2017, 13:21

Jorge Javier Vázquez ya no estará al frente de 'Sálvame'. Al menos por el momento. El presentador se despidió del programa el pasado miércoles, aunque quiso dejar claro que se trata de una marcha temporal debido a los numerosos proyectos que tiene entre manos.

Entre ellos hablamos de 'Got Talent' que empieza con las grabaciones de una nueva temporada durante los meses de verano. Minutos antes de acabar con el programa del 6 de julio, Jorge Javier, rodeado de sus colaboradores, lo explicó: «Me voy, pero no de vacaciones, es que vamos a grabar 'Got Talent' a partir de este viernes. No es que huya de 'Sálvame Diario', jamás huiría porque no puedo estar sin vosotros».

Además, ha querido recordar el parón que hizo hace una temporada con motivo del estreno de su obra teatral y su posterior vuelta a las tardes de Telecinco: «Volver a 'Sálvame Diario', después de tomarme unos meses de descanso, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida profesional», concluyó el presentador.