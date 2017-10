Jorge Javier Vázquez explota: «Qué mentiroso y manipulador eres» DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 14 octubre 2017, 08:21

Jorge Javier Vázquez no aguantó más y estalló en la noche del pasado jueves contra uno de los concursantes de 'GH: Revolution', con motivo de los ataques hacia Yangyang, que pone nerviosos a sus compañeros de Guadalix debido a su constante costumbre de limpiar las diferentes estancias de la casa.

Yangyang sostuvo que, para ella, «limpiar es otro tipo de deporte» y que los españoles no acostumbran a dedicar tiempo a esta tarea todos los días. Estas palabras desencadenaron una tremenda bronca entre los concursantes de la casa, que acusaron a Yangyang de estratega, volcando su ira sobre ella. Lo ocurrido no gustó a Jorge Javier Vázquez, quien estalló contra Maico, uno de los concursantes más críticos con la joven: «Maico, qué tramposo eres, qué mentiroso, qué manipulador. Eso no se hace. A qué punto hemos llegado que nos molestan las personas que son serviciales» dijo.