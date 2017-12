Jordi Cruz: «Tengo la misma enfermedad que mi padre: no saber sentir» El cocinero reveló detalles desconocidos para el gran público acerca de su relación con su padre, ya fallecido DV Lunes, 11 diciembre 2017, 17:25

Jordi Cruz fue uno de los protagonistas el pasado domingo de la tercera entrega de la nueva temporada de 'Chester'. El cocinero, que recientemente obtuvo su tercera estrella Michelín, charló con Risto sobre temas muy personales.

Sobre la polémica con los becarios, el también jurado de 'Masterchef' aclaró que "eso es mentira. Es una cerda mentira. En mi restaurante tengo quince o veinte tíos cocinando en mi casa que no son practicantes. Y luego tengo dos, tres, cuatro a diario, que vienen de todo el mundo, que vienen con convenio y de escuela".

Y añadió: "Fueron degenerando, el 'creo que es un privilegio formarte al lado de Joan Roca' se transformó en 'es un privilegio trabajar gratis', ¡como si yo hubiese inventado a los chicos de prácticas!. No se les paga. Nosotros les ponemos una residencia de estudiantes para que tengan alojamiento y todas las dietas cubiertas. Se dijo que me había comprado un palacete por tres millones de euros y ¿sabes quién vive en mi Palacete? Mis becarios"

Su relación con su padre

Risto le preguntó a Jordi por su padre, a lo que él comentó que "se frustró con la vida, por no conseguir todo lo que quería, y siempre lo he conocido enfadado". Y agregó: "Yo soy de silicona. Tengo la misma enfermedad que mi padre: no saber sentir. Mi padre nunca me dijo 'Te quiero'... ni yo a él. Ssi alguna vez he rezado lo he hecho por decirle a mi padre 'Te quiero' antes de morir", relató emocionado el chef.

Jordi explicó que "él tenía un Alzheimer terrible, y durante la última guardia que yo le hice, le vi los ojos, que no tenía nada, y fue la primera vez que le pude decir 'Te quiero'. De verdad, espero que lo escuchara. Hhe cambiado muchas cosas en mi vida porque no quería ser como él, y es muy duro decir eso. He querido suplir esas carencias", concluyó.