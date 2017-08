Jaime Cantizano, hospitalizado tras un accidente en la piscina El presentador ya se recupera del percance que ha sufrido en sus vacaciones y que le ha producido 7 puntos de sutura en la nariz DV Martes, 29 agosto 2017, 16:13

El propio Jaime Cantizano ha sido el encargado de dar la noticia a través de su cuenta de Instagram en una publicación en la que se le puede ver descansando con los puntos en la nariz. Además, ha querido alertar del peligro de lo que ocurrido intentando que no vuelva a ocurrir con otras personas: "Por favor... Precaución siempre en la piscina".

"Yo no la he tenido y he acabado en el hospital con 7 puntos de sutura en la nariz..." aconseja el presentador. Por su parte, también ha querido agradecer a los encargados de su cuidado: "Gracias a los profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar".