Irene Junquera explica su desnudo en Instagram Irene Junquera. La periodista desató la polémica a principios de febrero al publicar una foto en la ducha T. CALAHORRA/CORAZÓN Lunes, 12 marzo 2018, 07:49

Irene Junquera ha explicado la polémica de su foto desnuda en Instagram. La periodista ha concedido una entrevista a Ecoteuve donde expresa el origen de su polémica imagen.

La periodista asegura que solo quería mostrar su rutina de «contrastes de agua caliente y fría», una técnica que su fisio le había ordenado hacer cada vez que vuelve a casa de correr. Lo que no sabía Junqueras es que, en realidad, estaba mostrando al mundo un desnudo que no paso desapercibido.

«Un día corrí 10 km, que era un logro para mí, y decidí subir a redes el entrenamiento y luego un vídeo de mis piernas dándome los contrastes de agua mientras me duchaba», relata a Ecoteuve. «Pero no me di cuenta de que me estaba reflejando en la alcachofa de la ducha». (Más información en Mujerhoy.com)