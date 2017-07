Irene Junquera descubre a su nuevo novio rapero La pareja ha confirmado su relación a través de las redes sociales DV Martes, 25 julio 2017, 16:29

Irene Junquera, tras romper su relación con el deportista Cristian Toro, ha iniciado una relación con el cantante Rayden. David Martínez, el nombre real del rapero, ha subido una foto a su cuenta de Instagram en la que se puede leer: "#SeQueda", en referencia a un tuit de Gerard Piqué.

#SeQueda Una publicación compartida de R A Y D E N (@soyrayden) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 3:48 PDT

Además, la presentadora y la colaboradora de 'All you need is love... o no' ha posado a modo de broma con unas galletas en las que se puede leer "Rayden".