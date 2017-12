El inesperado gesto de Bustamante con Paula Echevarría que evidencia su mala relación 01:32 El artista ha tomado una decisión sorprendente que pone tierra de por medio con la actriz DV Jueves, 14 diciembre 2017, 10:31

La relación entre Paula Echevarría y David Bustamante parece no ser tan idílica como ellos mismos aseguran. «Es que lo vuelvo a decir, nosotros nos llevamos muy bien, la relación que tenemos es estupenda, él viene a casa con su llave, porque es su casa y sigue siéndolo, es lo que he dicho siempre. No es 'oye, ¿puedo ir a...?', no, o sea, él entra con su llave y está en casa conmigo, con la niña», confesaba la actriz el pasado mes de octubre. Pues bien, ahora parece que el distanciamiento entre ambos es total.

Así lo evidencia la última decisión del cantante, que ha dejado de seguir a su mujer en Instagram. Todo ello llega después de su disputa por cómo iban a distribuir el tiempo con su hija Daniella para Navidad.

Esta noticia llega un mes después de que Echevarría fuese vista acudiendo a su abogado para ultimar los detalles de la separación, según contó la periodista Marisa Martín en 'El programa de Ana Rosa'.