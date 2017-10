El incierto futuro de Lydia Lozano y Terelu Campos en 'Sálvame' La dirección del programa estudia prescindir de ambas colaboradoras por su bajo rendimiento DV SAN SEBASTIÁN Miércoles, 25 octubre 2017, 19:41

Cambios en el equipo de 'Sálvame'. Apenas unas semanas después de decir adiós a Kiko Matamoros, el espacio de las tardes de Telecinco sigue afrontando cambios. Los últimos rumores apuntan a nuevas salidas del equipo de colaboradores del 'corrala show', como se autodenomina el programa, aunque, en este caso, podría tener lugar en forma de despido.

Según publica 'El Español', la dirección del programa estaría estudiando la salida de dos de sus colaboradoras más emblemáticas: Lydia Lozano y Terelu Campos. El motivo no sería otro que el bajo rendimiento que ambas estarían teniendo en las últimas semanas. Al parecer, la que más papeletas tiene de quedarse sin su silla en el plató de 'Sálvame' es Lozano.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los colaboradores del programa. La periodista del corazón estalló en pleno directo y aseguró, entre lágrima, que lo que está viviendo es «una vergüenza». «Llevo treinta años trabajando y nunca me ha pasado esto. Me siendo fatal. Me da igual que se haya filtrado. ¿Por qué no me habéis dicho 'oye, ponte las pilas'? Me tengo que enterar por la prensa... No me gustaría que ninguno de mis compañeros viviese lo que yo estoy viviendo ahora».