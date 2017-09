La impactante imagen que ha compartido Selena Gómez en Instagram La cantante y actriz ha desvelado que se sometió a un transplante para recibir un riñón EL DIARIO VASCO Domingo, 17 septiembre 2017, 12:33

La cantante ha compartido en la red social una imagen en la que relata un momento realmente íntimo que, además, habla de una enorme y bonita amistad. La fotografía está recibiendo 'likes' a una velocidad vertiginosa.

Las amigas parecen unidas en el hospital, cogidas de la mano. Selena acompaña la foto con este texto: “Soy muy consciente de que mis fans se han dado cuenta de que he estado manteniéndome un poco al margen durante parte del verano, y se han preguntado por qué no estaba promocionando mis nuevos lanzamientos, de los que estoy extremadamente orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón a causa del Lupus que padezco, y he estado recuperándome. Era lo que necesitaba hacer por mi salud. Quiero compartir de forma honesta con vosotros mi viaje a través de los últimos meses. Hasta que pueda hacerlo quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo médico por todo lo que han hehcho por mí antes y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para agradecer a mi amiga Francia Raisa lo que ha hecho por mí. Me ha dado el regalo y sacrificio definitivo al donarme su riñón. Me siento increíblemente afortunada. Te quiero tanto, hermana. El lupus continúa siendo una enfermedad incomprendida, pero se está consiguiendo progreso. Para más información sobre el Lupus, por favor visitad la web de Research Alliance: www.lupussearch.org”