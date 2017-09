Imanol Arias admite su deuda

Imanol Arias ha reconocido que tiene un «enorme problema fiscal en España» que está en camino de solucionar. «Me he comprometido a pagar. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma», dice en una entrevista con el diario argentino 'La Nación'. El fisco español reclama al actor, de 61 años, 4,9 millones de euros.