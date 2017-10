Heidi Klum, reina de Halloween

La modelo sorprende cada año con sus impactantes y sofisticados disfraces

¿Qué disfraz lucirá este año Heidi Klum? La modelo ha logrado generar una gran espectación sobre cuál será su atuendo para la noche de Halloween de este 2017. Tras años de sofisticadas e impactantes transformaciones milimétricamente calculadas, la modelo ha logrado que miles de ojos estén pendientes de sus redes sociales para descubrir con qué sorprenderá la atractiva maniquí en la noche más terrorífica del año.

Si a este lado del charco el verano no empieza hasta que Ana Obregón no hace su tradicional posado en biquini, y no hay casa en la que en Nochevieja no se hable de cómo es el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas, al otro lado del Atlántico es difícil encontrar a alguien que no tenga curiosidad por descubrir en qué o quién se convertirá Heidi Klum en la noche de brujas. No hay más que echar un vistazo a los disfraces de otros años para descubrir el motivo.

