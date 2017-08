El gran cambio físico de Vicky Martín Berrocal: «Sigo siendo una hembra» 01:19 «Ya pueden pasar por mi, ya puedo perder 20 ó 30 que me considero una mujer con curvas» DV Lunes, 14 agosto 2017, 14:15

Desde que a principios de año Vicky Martín Berrocal cumpliese a rajatabla con su propósito y empezase a cuidar su alimentación y optar por hábitos saludables, ha visto como su aspecto se ha transformado y como si del buen vino se tratase se encuentra en su momento más esplendido. Pero a pesar de su bajada de peso, Vicky sigue defendiendo las curvas femeninas y asegura que ella es una "hembra".

Vicky Martín Berrocal ha sido uno de los rostros más fieles al festival Starlite Marbella, sin perderse ni un concierto de sus artistas favoritos, donde hemos podido verla dándolo todo y como ya comentábamos, haciendo alarde de su espectacular cambio físico.

Minutos antes del concierto de Dani Martín, Chance habló con la diseñadora, que confesó que lleva muchos meses cuidándose pero que se niega a dejar de ser una mujer con curvas, desvelando así el secreto de su atractivo: "llevo unos meses que he estado cuidandome y me siento mucho mejor, contenta, pero yo soy una hembra, ya pueden pasar por mi, ya puedo perder 20 ó 30 que me considero una mujer con curvas".

Vicky continúa disfrutando de uno de sus mejores veranos después de haber tenido a su lado a su hija Alba y disfrutar de unas vacaciones en Mykonos, aunque sea España su destino favorito: "Esta siendo un verano bonito pero no hay que irse fuera para que lo sea, tenemos unos sitios maravillosos aquí, yo soy muy de Cádiz, Málaga, Huelva...".