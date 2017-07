La graduación de Froilán: familia, chapuzón y puro Froilán con su abuela, la reina Sofía; su madre, la infanta Elena; su hermana Victoria Federica, y algunos compañeros. / BLUE RIDGE COLLEGE El hijo de la infanta Elena estuvo arropado por sus padres, su abuela y su hermana, aunque no hubo foto de todos ellos juntos PEDRO MUÑOZ Miércoles, 12 julio 2017, 00:12

Con su abuela, la reina Sofía; con su madre, la infanta Elena; con su hermana Victoria Federica, que este septiembre cumplirá ya 17 años; con sus compañeros de clase... Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón estuvo 'realmente' bien acompañado en la ceremonia de graduación del internado estadounidense -sólo para chicos- Blue Ridge College (Virginia), en donde ha estudiado los dos últimos años. Y así lo constatan las fotografías (en todas, todos más sonrientes que el protagonista) que el propio colegio ha subido a Facebook y en la que no aparece ninguna con su padre, Jaime de Marichalar, que sí asistió a la ceremonia, aunque se mantuvo alejado de los focos. Por eso en el 'álbum' no hay ninguna foto de familia en la que se les vea a todos juntos. Froilán, vestido con la chaqueta del colegio y con corbata de tonos azules (también se podía optar por la pajarita), se graduó el pasado 26 de mayo, pero ha sido ahora cuando el centro (en el que cada curso sale a 42.000 euros) ha colgado las imágenes y el vídeo de la celebración. El nieto mayor de los Reyes eméritos, que este próximo lunes cumplirá 19 años, ya se encuentra en España (ahora disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su novia, Mar Torres-Fontes, que no asistió al acto), donde estudiará Administración y Dirección de Empresas (ADE) en una universidad americana ubicada en el barrio de Salamanca.

La ceremonia concluyó con una barbacoa para los alumnos y sus familias a base de pollo, salchichas y verduras, tras la cual los estudiantes se dieron un chapuzón en el lago que hay junto al colegio. Froilán se tiró al agua vestido y después se fumó, con la camisa blanca aún mojada, un soberbio puro con sus colegas de promoción.