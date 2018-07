Francisco Rivera anuncia que el bebé que espera con Lourdes Montes es un niño El torero ha anunciado que el matrimonio llamará a su hijo Francisco MARTA ARRIOLA Martes, 3 julio 2018, 17:32

Feliz y emocionado, así ha comunicado Francisco Rivera el sexo del bebé que espera junto a Lourdes Montes a través de un vídeo colgado en su cuenta personal de Intagram. Además, ha señalado que llamarán al bebé que llega en camino Francisco Rivera Montes. El torero ha conocido la noticia a través de una llamada que ha recibido de su mujer Lourdes Montes.

La pareja deseaba aumentar la familia desde hacia meses pero no fue hasta el 20 de junio cuando anunció la buena nueva a través de la revista de cabecera del matrimonio. El torero confesaba que fue su hija Carmen fue quien le comunicó la feliz noticia 'Papá, va a venir la cigüeña', señalaba en la entrevista publicada a la revista Hola!. Francisco Rivera es padre de Cayetana, de 18 años fruto de su matrinomio con Eugenia Martínez de Irujo, y de Carmen, que el próximo 19 de agosto cumplirá tres años .

Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri) el 3 Jul, 2018 a las 7:21 PDT

«Bueno, yo no me aguanto, quiero compartir con todos vosotros que me acaba de llamar mi mujer y que lo que viene de camino se va a llamar Francisco Rivera Montes, ¡un niño! Así que nada, estamos felices todos en casa, ¡a la tercera! Han tenido que venir tres. Así que nada, compartirlo con vosotros» señalaba el diestro en el vídeo que ha compartido en redes sociales.