La foto de Luis Fonsi de adolescente que arrasa en las redes

La fama de Luis Fonsi ha subido como la espuma después de que saliera a la luz su canción 'Despacito', este tema que arrasa y que suena en todos los rincones del país y que muchos se han aprendido, incluso sin quererlo. El cantante, además, ha robado el corazón de muchas adolescentes que suspiran por sus músculos.

Pero Fonsi no siempre tuvo el mismo aspecto. Prueba de ello es la fotografía que circula por las redes y que muestra a un Luis Fonsi adolescente, con pelo largo, gafas, sin barba, delgado y completamente irreconocible. La imagen fue subida por el propio cantante en su perfil de Instagram hace un año, pero ha sido ahora cuando se ha hecho viral.

«Dios mío! ¿Quién me dijo que este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3...2...1», comenta Fonsi junto a la imagen que, aunque es la más compartida, no es la única que refleja el pasado del cantante cuando era desconocido.