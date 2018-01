Una foto de Ivanka desata los rumores sobre su embarazo Esta es la foto de Ivanka que ha desatado las especulaciones. Pero la imagen es de 2016. / INSTAGRAM La primogénita de Trump felicita a su marido por su 37 cumpleaños con una imagen de 2016, cuando esperaba a Theodore, su tercer hijo PEDRO MUÑOZ Jueves, 11 enero 2018, 00:06

Ahora que su padre vive horas tan bajas y acapara informaciones por los secretos y demás material sensible que revela 'Fuego y Furia' (ese libro que Trump no quiere que nadie lea y que ha puesto a los americanos a leer como nunca), Ivanka sale al quite echando un capote al jefe con una foto que devuelve los titulares al terreno de la crónica social, donde los Trump se sienten como tiburones en el agua. Será o no casual, pero justo cuando más arrecian los ataques al presidente de Estados Unidos, incluso de sus propias filas, Ivanka Trump, su influyente hija y fiel consejera, ha publicado en Instagram una fotografía junto a su marido, Jared Kushner, en la que aparece tocándose la barriga... en la que se aprecia una reveladora curva de lo que es una mujer en sus primeros meses de gestación. La imagen está acompañada de un texto que dice: «¡Feliz cumpleaños, Jared! Gracias por ser el padre, marido y mejor amigo más increíble con el que podría haber soñado nunca. ¡Esto es para ti!», añadiendo una tarta de cumpleaños a modo de emoticono. Y claro, rápidamente se empezó a especular sobre el estado de Ivanka, de 36 años, que junto a Jared ya son padres de tres hijos: Arabella Rose, Joseph Frederick y Theodore James.

Pero la imagen tiene truco. Porque no es actual sino que es la misma que utilizó en 2016 para felicitar ese año a su esposo, que ahora cumple 37 palos. Y ahí posaba embarazada de Theodore, que en marzo soplará dos velitas.

La confusión está sembrada y a falta de que se aclare el asunto, la prensa especula con que Ivanka estaría esperando a su cuarto hijo y ha querido aprovechar el cumpleaños de su marido para sorprenderle con la buena nueva. Y argumentan para ello que Ivanka, empresaria y exmodelo, vigila cuidadosamente lo que dice en las redes sociales y las fotografías que sube a Instagram (donde cuenta con 4,2 millones de seguidores) «porque sabe exactamente la imagen que quiere proyectar en cada momento». A pesar de que en esta ocasión, la primogénita de Trump no ha despejado la incógnita, fuentes cercanas a la pareja han pedido a los amigos del matrimonio que no empiecen a comprar ropa de diseño para el futuro bebé porque «no hay bebé Kushner-Trump número cuatro».