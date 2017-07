Feliciano López se sincera sobre Alba Carrillo con Bertín El tenista repasa en 'Mi casa es la tuya' su truculento divorcio y confiesa cómo se tomó que su exmujer dejara entrever en 'Sálvame' que podría ser homosexual DV Miércoles, 19 julio 2017, 13:09

Telecinco ha emitido por fin el programa de 'Mi casa es la tuya' en el que Betín Osborne visitó la casa de Feliciano López. Tal como había avisado la cadena, la entrevista al tenista más esperada, ya que por primera vez habla ante los medios sobre su mediático divorcio, se ha podido ver poco antes de la final de 'Supervivientes', reality en el que participa Alba Carrillo.

Feliciano López arrancó sereno, lanzando un mensaje alto y claro: «me gustaría que la gente me conociera por lo que soy, y no por lo que otra gente diga de mí». Aunque dejó claro que, si no es así, tampoco le importa. «Soy muy fuerte. No presto mucha atención a lo que dicen de mí, y creo que lo he llevado bastante bien», respondió, en alusión a las múltiples intervenciones de su exmujer en televisión.

«El divorcio fue un palo»

De su sonada separación de Alba Carrillo reconoció que «fue un palo» ya que «había puesto mucha ilusión en ese matrimonio». Además confirmó que fue él quien dio el paso para la separación porque «había algo que no funcionaba, era obvio que tarde o temprano iba a pasar». A continuación, aseguró que, por su parte, no habrá rencor ni declaraciones subidas de tono contra Alba Carrillo: «He estado callado porque hay veces que es mejor no decir nada [...] Creo que de una persona con la que has compartido tu vida no puedes jamás hablar públicamente mal», sentenció.

«No soy homosexual; no pasaría nada si lo fuera»

Tan distendida fue la entrevista, que Feliciano López incluso bromeó con el presentador sobre su homosexualidad, algo que Alba Carrillo dejó entrever en 'Sálvame Deluxe' al hablar de su inapetencia sexual. "Durante estos meses me han dicho hasta que soy homosexual. ¡No pasaría exactamente nada si lo fuera! No sé lo que dijo y cómo lo dijo, pero yo estaba fuera de España y al día siguiente me levanto, miro mi teléfono y en Instagram tenía 70 mensajes privados de hombres diciéndome lo sexy que era en inglés. Normalmente la gente no me manda privados, por lo que pensé que algo debió pasar. Entonces me enteré que habían dicho en la tele que podía ser bisexual o que era gay. Pensaron que era verdad".

La madre de 'Feli', harta

Durante el programa, Feliciano López estuvo acompañado por su amigo, el también tenista Marc López, y por su madre. Belén, que así se llama, aseguró que está harta de ser «la bruja de la película».

Durante su charla con el presentador, Belén aseguró que "a Alba Carrillo le había cogido cariño, me parecía muy entrañable", y que "yo dejé de meterme en la vida de mi hijo cuando tenía 14 años". También consideró que "se ha ido un poco de madre todo. Las cosas se resuelven en la intimidad".

Bertín quiso saber qué opinaba ella del divorcio de su hijo después de que su expareja cargara duramente contra ella, catalogándola de ser una entrometida. "Yo solo pedía que me dejaran en paz. Yo tengo un trabajo (es enfermera de profesión) y no me apetece estar en el hospital poniendo una bolsa de sangre, y que haya gente que crea la verdad de la otra parte y no la verdad de mi hijo. No quiero que piensen de mí si soy tan mala como dicen", aseguró. Y se mostró visiblemente afectada: "A mí me han puesto casi de la bruja de la película. De repente todos en mi familia hemos sido unos sinvergüenzas y yo una entrometida, ¡cuando muchas cosas de esta casa no sé ni dónde están!", se quejó.

«Con algunas cosas de ‘Supervivientes’ nos hemos reído mucho»

Por su parte Marc López, el compañero de juego de Feliciano López y amigo fuera de la pista, también se sumó a la comida. En ese momento confesó ser como un auténtico fan de 'Supervivientes 2107', al menos en esta edición. «Este año había que verlo», se mofó. «Él no me pregunta mucho -dijo refiriéndose a Feliciano -, pero yo le pongo al día». Además Marc le aseguró a Bertín Osborne que él y Feliciano López ha dicho que se han reído mucho con las ocurrencias del programa.