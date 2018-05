Fassbender, sin pasaporte en Euskadi Aparece en una ONG bilbaína la documentación del actor más deseado de Hollywood, de vacaciones en el País Vasco OSKAR BELATEGUI Sábado, 26 mayo 2018, 10:45

Los pasajeros del vuelo de la compañía Tap que une Lisboa y Bilbao se daban codazos el pasado 17 de mayo. Algunos hasta echaban mano del móvil para confirmar que la persona que tenían delante era quien parecía ser. Ese pasajero de camiseta verde, vaqueros, gafas de sol al cuello y corte de pelo militar se parecía mucho al Magneto de los 'X-Men', al Stelios de '300', al androide de 'Alien: Covenant'.

Efectivamente, Michael Fassbender volaba solo y en turista, como los simples mortales. El protagonista de 'Steve Jobs' aguardó al autobús que lo condujo del avión a la terminal de Loiu y esperó a que apareciera una voluminosa maleta para dirigirse al mostrador de Europcar y alquilar un coche. Era el inicio de unos días de vacaciones que han tenido un contratiempo.

CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado, recogía ayer en el buzón de su sede bilbaína el pasaporte alemán del actor. Alguien lo depositó allí tras encontrárselo en la ciudad, bien porque la estrella lo perdió durante su estancia o porque fue víctima de un robo. La Policía no ha recibido ninguna denuncia. Patricia Bárcena, directora de la ONG, no se lo creía. «Aquí estamos muy acostumbrados a manejar pasaportes, pero nunca habíamos tenido entre las manos el de una estrella de Hollywood», comenta divertida. En realidad no era un solo pasaporte, sino dos. Uno de ellos ya había agotado sus páginas con infinidad de sellos, de Estados Unidos a Reino Unido (el actor reside en Londres), de Australia a Japón. También se quedó sin una tarjeta vip 'priority pass' y sin el resguardo de la garantía de su Rolex.

Fassbender no dio muchas pistas en Loiu sobre su destino. Uno de los pasajeros le preguntó si estaba de vacaciones y le recomendó que visitara Mundaka. El actor, que declinó amablemente hacerse fotos, confirmó que conoce la zona costera y la definió como «su región favorita». El casco de moto indicaba que algunos de sus recorridos los iba a hacer sobre dos ruedas. En 2011, cuando vino al Festival de San Sebastián a presentar 'Shame', apareció en el hotel María Cristina a lomos de su BMW R1200 GS. Fue la sensación del Zinemaldia.

Fassbender, uno de los hombres más deseados del mundo, mantiene una larga vinculación con España, a donde ha venido puntualmente a promocionar sus películas. El pasado mes de octubre contrajo matrimonio en Ibiza con la actriz Alicia Vikander en una informal ceremonia a la que asistió el modelo y actor bilbaíno Jon Kortajarena, buen amigo de la pareja. Hace unas semanas acompañó a su esposa en la promoción madrileña de 'Lara Croft'.

Nacido en Heidelberg hace 41 años aunque criado en Irlanda, Michael Fassbender ha estado dos veces nominado al Oscar y acaba de concluir el rodaje de 'X-Men: Fénix Oscura', donde vuelve a dar vida a Magneto, el villano capaz de generar campos magnéticos. Sus superpoderes en la ficción no le han servido para encontrar un pasaporte que ha acabado en una entidad cuyos usuarios no lo tienen tan fácil para cruzar fronteras. CEAR espera ahora que la Policía o el consulado alemán en Bilbao tengan alguna manera de ponerse en contacto con el actor para devolvérselo.