Fallece un hijo de Cañizares Santiago Cañizares. Sábado, 24 marzo 2018, 10:25

«Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado». El ex portero de fútbol del Real Madrid, el Celta de Vigo y el Valencia, y actual comentarista deportivo, informaba ayer así de la dramática pérdida en su cuenta personal de Twitter. Al niño le detectaron un cáncer hace año y medio.