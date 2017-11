La triste noticia que Eva González se guardó en el último programa de Masterchef La andaluza tuvo que recomponerse de un duro revés para esa grabación DV Miércoles, 15 noviembre 2017, 19:30

El último programa de Masterchef nos dejó el encuentro entre Eva González y la mujer de Saúl tras el coqueteo de ambos. Fueron unos minutos de humor, en los que la presentadora andaluza no mostró signos de la triste noticia que ocultó durante la grabación de la semifinal.

Así lo ha revelado ella misma en su cuenta de Instagram. Este es el mensaje:

"Esta prueba de exteriores es muy especial para mí. Justo cuando estaba grabando me llamaron para decirme que mi abuelita acababa de fallecer. No fue fácil seguir grabando e intentar hacerlo con una sonrisa a pesar de lo que estaba sintiendo por dentro y no poder salir corriendo a Sevilla a despedirme de ella...".

Tras dar a conocer este hecho, Eva González, que recientemente le rindió un emotivo homenaje a Chiquito, recibió numerosos comentarios en su cuenta de la red social alabando su profesionalidad y no menos mensajes de ánimo y apoyo.