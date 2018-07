La entrevista de Charlene Portada de 'Point de veu'. Lunes, 2 julio 2018, 08:03

celebran Alberto de Mónaco y Charlene. Y la ex nadadora ha concedido una entrevista a la revista 'Point de veu' donde ha hablado de su relación y de sus hijos, los gemelos Jaime y Gabriela: «Es verdad que cuando tienen tres años y media están llenos de vida, pero llega un punto en el que me parece que tienen demasiada energía para su edad». «Mi marido me apoya en todo lo que hago», dice sobre su esposo.