El emotivo mensaje en el que Ana Obregón recuerda a su pareja fallecida
Miércoles, 6 diciembre 2017

El primer amor no se olvida. Para Ana Obregón esto queda más que claro cuando cada 3 de diciembre recuerda al amor que más le ha marcado. Pese a haber vivido muchas y variopintas relaciones, la presentadora de televisión recuerda con mucho cariño a Fernando Martín. Uno de los jugadores de baloncesto español más importantes de la historia que falleció cuando eran pareja.

Su muerte hace 28 años truncó la carrera deportiva de un Fernando Martín que ya había debutado en la NBA y era referencia en Europa con el Real Madrid. Pero dejó algo más por el camino. El amor que sentía por Ana Obregón y que ella recuerda siempre que tiene oportunidad. De hecho, coincidiendo con el aniversario de su muerte, la presentadora ha querido publicar en Instagram un mensaje de recuerdo.

En él, Ana Obregón se deshace en recuerdos cariñosos. Asegura echarle de menos En la imagen aparecen acompañados ambos de una niña que no fue de ellos pues "nosotros no tuvimos tiempo" según recuerda la propia Ana en su mensaje. Pero no olvida a su gran amor porque es capaz de verse como entonces, "parecemos una familia feliz".