La emotiva carta del hermano de María José Campanario

La familia de María José Campanario, al igual que el resto de su entorno, están muy preocupados por la salud de la odontóloga que, este año, ya ha estado ingresada cinco veces. Quizá por eso, su hermano Diego ha querido escribirle una carta en las redes sociales para darle todo su apoyo.

La presentadora Carlota Corredera ha sido la encargada de leer las palabras de su hermano en el programa 'Sálvame'. «¡Hola, enana! Sé que no estás pasando por el mejor momento. Está siendo muy difícil. Por eso te escribo esta declaración de amor, declaración que muy pronto podrás leer. Lo hago porque te quiero, porque me quieres. Espero que al saber que te necesito, encuentres esa fuerza que has perdido. Sé que has sufrido y estás sufriendo», comienza diciendo esta carta.

Y añade: «Toda tu gente está contigo. Si se te olvida, estaré aquí, a tu lado en todo momento, hasta que todo termine y vuelvas, vueles, sonrías de nuevo, recompongas mi maltrecho cuerpo y entonces también me ocuparé de que te rías».