Emma Watson, de niña prodigio a mujer maravilla

La conocimos interpretando a una brujita sabihonda en 'Harry Potter', y seguramente Emma Watson ya se las sabía todas. De otra manera no se entiende que, a pesar de haber crecido prácticamente frente a las cámaras, no parezca haber sufrido ninguno de los terrores que cuentan las biografías de los niños prodigio. Watson no ha dejado ni de trabajar ni de estudiar ni de vivir sus relaciones sentimentales, mientras se dejaba fotografiar para las mejores marcas de moda y dictaba conferencias en Naciones Unidas.

La flema británica de Emma le sobra para interpretar a una princesa Disney sin retroceder ni un centímetro en su posición feminista, de ahí su maestría a la hora de alternar vestidos de ensueño con 'looks' vanguardistas. Busquemos pistas de su doble personalidad en su evolución de estilo. (Más información en Mujerhoy.com)