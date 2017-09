Elena Tablada habla de las confesiones de Chenoa en su libro Elena Tablada. / INSTAGRAM La diseñadora ha comentado: «Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad» DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 30 septiembre 2017, 12:17

Elena Tablada, ex de David Bisbal, no se quiso perder la inauguración de Urban Mini Golf by Glenmorangie en la terraza ABC de Serrano, en uno de los momentos más felices de su vida al lado de Javier Ungria, con quien no descarta aumentar la familia, ni pasar por el altar.

En una entrevista para el portal 'Chance', la diseñadora habló de la relación cordial que mantiene con David Bisbal, con quien tiene una hija en común, Ella.

Sobre sus actuales ocupaciones, Tablada comenta que «24 horas soy mamá, que de sacar tiempo de ahí es bastante difícil y luego entre Etna, deporte, mantener mi casa, estar con mi familia, dedicarle tiempo a mi abuela y a toda la gente que quiero, pues al final las horas del día que te quedan son contadas».

También dedicó unas palabras al libro que ha lanzado al mercado Chenoa en el que cuenta que su ruptura con el cantante almeriense tuvo que ver con su comienzo de relación, después de los 'cuernos'. «Hombre, la historia anterior de la que me hablas no sé porque no es mi historia. Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo y desmiente muchas cosas que se habían dicho».

La reportera le pregunta si ha empatizado con algo de lo que ha contado Chenoa en su libro y Tablada responde: «No lo he leído. Yo estoy siempre de acuerdo en que la gente haga lo que siente y lo que quiere hacer para sentirse bien».