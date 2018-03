Elena Furiase, la hija de Lolita Flores, embarazada de su primer hijo

Elena Furiase, la hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase, estaría esperando su primer hijo, según ha anunciado la periodista Lydia Lozano. Elena ya había dicho que tenía una cierta edad en la que la maternidad podría tener un hueco en su vida, y finalmente, la noticia ha llegado poco después de que cumpliera 30 años.

Pero esta no es la única alegría de Furiase, que presentará un nuevo programa que La 1 emitirá en su prime time, 'Dicho y hecho'.

Elena es conocida por haber participado en la serie de televisión de Antena 3, 'El Internado', junto a Úrsula Corberó y Ana de Armas. Una nueva alegría para la familia Flores, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Tras un romance con el torero Francisco Rivera 'Paquirri', Lolita Flores se casó en abril de 1983 con el argentino Guillermo Furiase de manera civil y en agosto de ese mismo año bajo el rito religioso en la Iglesia de la Encarnación de Marbella. Fue la boda más sonada del año y la más recordada dentro de la historia de la prensa rosa debido a las miles de personas que abarrotaron el templo, y a la madre de la novia y madrina del enlace, Lola Flores, que se dirigió al público congregado y les espetó "Mi hija no se puede casar. Así que si me queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse".

Tras varios intentos por ser madre, Lolita alcanzó la maternidad en 1988, dando a luz a su hija Elena Furiase González. En diciembre de 1993 vino al mundo su segundo hijo, Guillermo Furiase González, actualmente guitarrista y componente del grupo 'Albha'.

El 15 de mayo de 1995 falleció su madre y dos semanas después lo hizo su hermano Antonio. Tras la pérdida de ambos, Lolita se separó de su marido, Guillermo Furiase, tras doce años de matrimonio. En 2005, durante su trabajo en la obra de teatro 'Ana en el trópico' conoció a su nueva pareja, el actor cubano Pablo Durán, con quien se casó el 14 de mayo de 2009 por lo civil en el castillo de Viñuelas ante la presencia de más de 400 invitado

l.