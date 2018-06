El drama de la mala de 'Melrose Place' Madre. Heather Locklear posa con su hija, Ava Elizabeth, fruto de su matrimonio con Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi. En la foto pequeña, tras una de sus detenciones;en esta ocasión, la del pasado mes de febrero. / R. C. Heather Locklear, que lleva años conviviendo con depresiones y adicciones, ha sido hospitalizada para un examen psiquiátrico tras su intento de suicidio ISABEL IBÁÑEZ Viernes, 22 junio 2018, 07:23

Sus papeles más famosos son de 'mala': el de Sammy Jo Carrington en la serie 'Dinastía' y la Amanda Woodward de 'Melrose Place'. Heather Locklear ha hecho muchas más cosas, pero básicamente se la relaciona con esas dos. Y se le atribuyen curiosas frases, como: «Creo que siempre he sido buena para que Dios no me mate», aunque no es que pueda decirse que ella sea el paradigma de lo que se considera una 'buena chica' cuando se mete a Dios por medio, y más si se presume de republicana, partido al que apoya. En teoría, todo debía haberle ido bien a esta especie de novia de América en versión rebelde, pero en algún momento se torcieron las cosas. Ahora está hospitalizada porque el domingo intentó suicidarse con un arma de fuego.

Fue su madre la que decidió llamar a la Policía pidiendo ayuda sobre las tres de la tarde. El portal de contenidos 'rosas' TMZ, del que ella es una aparición habitual muy a su pesar, añade que además intentó primero asfixiar a su madre y que agredió a su padre. Fuentes policiales explicaron al citado medio que la mujer les advirtió de que su hija estaba actuando «erráticamente y amenazando con hacerse daño, tratando de encontrar un arma para dispararse a sí misma». Locklear fue trasladada a un hospital para su examen psiquiátrico.

No es la primera vez que la intérprete se ve en una de estas. En febrero fue arrestada por protagonizar un incidente de violencia doméstica al intentar agredir a su novio actual, Chris Heisser, y después a los agentes que acudieron al lugar, a los que pegó patadas y amenazó con disparar si volvían a buscarla. Además, según TMZ, les gritó al mismo tiempo: «¡Se merecen que sus hijos mueran! ¡Se lo merecen! ¡Y cuando se encuentren en esa situación, piensen en mí!». Este mes tendrá que pasar por el juzgado para aclarar el asunto. Unos meses antes, condujo su Porsche contra una zanja hiriendo levemente a un hombre, aunque, según el atestado, no había ni drogas ni alcohol en su sangre.

Sí las hubo en 2012; entonces fue su hermana la que tuvo que llamar al teléfono de Urgencias porque la actriz había tomado un 'cóctel' de alcohol y medicamentos, y quedó ingresada en el hospital. Su familia llevaba tiempo intentando sin éxito que se sometiese a una nueva rehabilitación de sus adicciones, similar a la de 30 días que completó dos años antes, ya que en 2008 también terminó hospitalizada por un problema con las drogas.

Amores rockeros

Su vida sentimental ha pasado por varias etapas, algunas de ellas zanjadas traumáticamente. La Policía tuvo que acudir a su domicilio por una pelea con su compañero amoroso en 2012, el actor Jack Wagner, su pareja también en la serie 'Melrose Place', aunque ninguno quiso presentar cargos. Poco después rompían. Fue novia de Tom Cruise y Mark Harmon, y con 24 años se casó con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee -luego marido de Pamela Anderson-, del que se separó tras siete años, después de que él admitiera haberla engañado.

Un año más tarde, Locklear eligió a otro rockero, Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi, con el que tuvo a su hija, Ava Elizabeth, en 1997. Tras el incidente con su novio y la Policía en febrero, cuenta TMZ, «la hija le suplicó que fuera a rehabilitación, y después de que ésta aceptara la sugerencia, se fue a casa tranquila con su padre». Sin embargo, Locklear parece no haber cumplido su compromiso.

Heather Locklear nació en Los Ángeles el 25 de septiembre de 1961. Se casó con Tomy Lee, baterista de Mötley Crüe (1986-1993) y con Richie Sambora, guitarra de Bon Jovi (1994-2007), con quien tuvo a su única hija, Ava Elizabeth.

Su primer papel importante fue en la serie 'Dinastía' (1981-1989). Más tarde le llegó el éxito con 'Melrose Place' (1993-1999). Trabajó también en 'Spin City' (1999-2002) y en papeles de películas y telefilmes sin gran repercusión.