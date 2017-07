El drama familiar de Suso, de GH 16 Mila Ximénex asegura que está viviendo "uno de los peores momentos de su vida" DV Jueves, 27 julio 2017, 12:31

Este pasado lunes Mila Ximénez reveló en Sálvame que Suso, el exparticipante de Gran Hermano 16, atraviesa una difícil situación familiar. La colaboradora del programa quiso pedir un aplauso para él y para su madre, recordándole que "estoy aquí para lo que necesites",

Está viviendo"uno de los peores momentos de su vida", añadió Mila que, también deseó que "no ocurra lo que me has dicho que puede ocurrir".

Terelu Campos explicó entonces que ella también sabía lo que pasaba, y pidió a todos "ser positivos y tener esperanza". Lucía Parreño, además, informó en Twitter de que es la hermana de su excompañero quien se encuentra mal de salud.

Para todos que preguntáis por Suso,de su parte deciros que su hermana está malita,y q agradece cada mensaje de apoyo pero no estará en redes — Lucía Parreño (@luciiapgarcia) 24 de julio de 2017

Por su parte, Suso, a través de su cuenta de Instagram, ha compartido una imagen para informar a todos sus seguidores de la cancelación de sus bolos más inmediatos. Ante este anuncio, sus seguidores han publicado cientos de mensajes de ánimos para el televisivo.