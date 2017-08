Drama en directo en Telecinco: una mujer pierde 41.000 euros La telespectadora contestó la llamada de Toñi Moreno de forma errónea y, acto seguido, casi sollozando, explicó que estaba «levantando» a su marido «que está enfermo» DV Miércoles, 9 agosto 2017, 12:48

Telecinco vivió este fin de semana un momento de lo más dramático. Concretamente fue en el programa 'Viva la Vida' que conduce Toñi Moreno cuando se sortea una suma de dinero a través de las llamadas telefónicas de los espectadores.

Para llevarse el bote acumulado de la cadena de Mediaset, el afortunado espectador que recibe la llamada de alguno de los programas del canal debe responder con la frase «en verano disfruto viendo Telecinco», algo que lleva semanas sin producirse. Toñi cruzaba los dedos tras marcar el teléfono, sin éxito, porque la señora al otro lado respondía con un simple «dime».

Con su desafortunada respuesta la mujer perdió 41.000 euros. Pero el drama llegó después.

«Estaba levantando a mi marido que está enfermo», destacó la televidente para mostrar el motivo por el que no contestó adecuadamente. Acto seguido, se derrumbó con voz totalmente dramática y casi sollozando: «No por favor, no, no, que estoy todos los días pendiente de esto», repitió una y otra vez.

«Lo siento enormemente de verdad señora, son las reglas del concurso. Un beso grande. Lo siento», se despidió Toñi Moreno de la concursante. Segundos más tarde, la conductora del programa se mostraba muy afectada y confesó haberse «quedado hecha polvo» tras lo sucedido