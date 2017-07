El director de 'Sálvame' confirma su relación con el arquitecto Joaquín Torres La pareja acudió a la presentación del libro de Terelu Campus ‘Frente al espejo’, donde confirmaron el romance DV Domingo, 16 julio 2017, 14:26

Desde hace un tiempo, todos los rumores apuntaban a que Raúl Prieto, director de ‘Sálvame’, mantenía una relación sentimental con el arquitecto Joaquín Torres. Unos rumores que se han confirmado durante la presentación del libro de Terelu Campos ‘Frente al espejo’.

Fueron muchos los compañeros de Mediaset que acudieron al acto para apoyar a la hija de María Teresa Campos en su aventura editorial. Entre ellos, se encontraba el director de ‘Sálvame’, que acudió junto al arquitecto, con quien posó sonriente y confirmando el romance. Ante las preguntas de los periodistas, la pareja se mostró afable y desveló el destino de sus vacaciones.

Pero lo que más sorprendió a la prensa fue la salida del armario con esta relación, después de su matrimonio con la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas. “A la única que le tengo que rendir cuentas sobre mi sexualidad es a mi mujer. Me ha costado más de siete años de psicoanálisis pero he aprendido a aceptarme como soy y no me afectan las críticas”, dijo en 2015.

Raúl Prieto, por su parte, rompió su relación con Manuel Zamorano el pasado año. Meses después, su acercamiento con el arquitecto fue cada vez más evidente, sobre todo después de las colaboraciones que Torres realizó en ‘Sálvame’.