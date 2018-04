¿Quién dijo rara? Laura tiene 18 años y sufre desde hace diez distrofia muscular facio-escápulo-humeral. / R. C. Laura Bernal, embajadora de las enfermedades raras, contará hoy a la reina Letizia su «difícil» día a día en el instituto de Salamanca donde estudia. «Ir al baño ya es un problema» J. A. GUERRERO Jueves, 26 abril 2018, 00:11

Laura Bernal ilumina sus 18 años desde unos ojos grandes y negros que no parpadean nunca por culpa de una distrofia muscular llamada facio-escápulo-humeral que le afecta a la cara, los hombros y las piernas. No puede silbar ni sonreír y su débil musculatura no sujeta su cuerpo, por lo que necesita desplazarse en silla de ruedas. La suya es una de las siete mil enfermedades raras catalogadas por la OMS, lo que no la ha frenado ni en su día a día ni en sus estudios, a pesar del rosario de obstáculos con los que se ha ido encontrando a lo largo de su vida.

Laura, que es de Peñaranda de Bracamonte, un pueblo de Salamanca de nombre rotundo y 6.500 vecinos, se prepara para ser técnico de laboratorio clínico y biomédico en un instituto de la capital charra. Estos días anda de exámenes y se la comen los nervios... por partida doble. Porque, por primera vez, va a hablar a corazón abierto de su distrofia, y su testimonio lo va a escuchar de primera mano la reina Letizia, que preside hoy en Villanueva de la Serena (Badajoz) el V Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras.

A esa cita nuestra joven protagonista, enamorada de los poemas de 'Historias de un náufrago hipocondríaco', acude como embajadora de Feder, la federación que agrupa a los enfermos y sus familias. En esta edición se van a subrayar las dificultades con que se topan, especialmente en el medio rural, los estudiantes que sufren alguna de estas patologías. Es el caso de Laura, que recuerda, por ejemplo, cómo en el instituto de su pueblo donde cursaba la ESO «cuando tenía que ir al baño llamaban a mi madre». Tampoco le concedieron un pupitre adaptado, le retiraron la logopeda que había tenido hasta entonces y no le asignaron personal de apoyo ni fisioterapeuta. Y lo que peor llevó: no pudo ir de viaje de fin de curso. Dos años más tarde se desquitó y viajó a Roma junto a su clase, acompañada de su madre.

No olvida cuando todos sus compañeros se graduaron con ella «abajo, sin subir al escenario», porque éste carecía de rampa para su silla de ruedas. «Mi vida está llena de barreras arquitectónicas, aunque a veces las barreras humanas que no empatizan son las peores», reflexiona la joven, en alusión a esos políticos que no mueven un dedo por gente como ella. A Laura le habría gustado seguir residiendo en su pueblo, pero toda la familia ha tenido que mudarse a la capital para que ella pueda cursar sus estudios.

«Las becas no contemplan las necesidades especiales de mi hija y una residencia donde esté bien atendida cuesta un dineral, así que hemos alquilado un piso dejando la casa familiar atrás y mi marido es el que va y viene todos los días para trabajar», cuenta Violeta, la madre de Laura, que dejó su empleo de administrativa hace años para dedicarse a sus hijas. Sí, en plural, porque Laura tiene una hermana mayor, de 24 años, que sufre la misma patología que ella, pero menos severa. «Es mi referente, tiene la carrera de Psicología y tuvo que superar muchos obstáculos».

Elegante pero informal

En el IES Martínez Uribarri de Salamanca, donde estos días se enfrenta a esos exámenes que la tienen hincando codos en su habitación, está contenta. «La accesibilidad es más o menos buena, aunque el material del laboratorio está colocado alto y no alcanzo. Tampoco puedo ir a la cafetería, porque no hay rampa. Y, aunque en el instituto hay baños adaptados, no tengo nadie que me ayude... Ir al servicio es un problema que se podría resolver sin molestar a nadie con personal de apoyo».

Laura está muy ilusionada con su formación como técnico de laboratorio, aunque teme no encontrar un lugar donde realizar las prácticas «porque vean mis limitaciones o mi silla de ruedas aparatosa». Esa inquietud se la transmitirá hoy a la Reina. «Uff, tenerla delante impone un poco y es una responsabilidad», apunta, al tiempo que revela que irá vestida con unos pantalones largos y una blusa «elegante pero informal». Su distrofia le impedirá esbozar una mínima sonrisa, la emoción irá por dentro y no se reflejará en ese bellezón de rostro... O sí. «La gente no lo ve, pero yo sí, yo sé cuándo mi hija está emocionada. Lo veo en sus ojos», desliza Violeta.

- Y tú, Laura, ¿te sientes rara? - Sí, me siento rara pero no por la enfermedad, sino por ser distinta a los demás y no poder hacer las mismas cosas por mi compañera, la silla.

Con 2 años, Laura era una «saltimbanqui». A los 8 empezó a no querer hablar, a estar como enfadada, su cara dejó de tener expresión. De los 9 a los 10, todo se precipitó: andaba dos pasos y se cansaba. Desde entonces necesita silla de ruedas. Su hermana mayor fue diagnosticada con dos años de la misma enfermedad, pero prácticamente sin síntomas.

millones de españoles conviven con enfermedades poco frecuentes (hay unas 7.000).