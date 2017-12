Despiden a una de las analistas que aparecía 'muy puesta' en hipotecas en un polémico vídeo La grabación, colgada por Periodista Digital en YouTube, se ha viralizado y acumula ya decenas de miles de visualizaciones. La protagonista, Silvia Charro, ha dado una explicación... desde la cama OLGA AGIRRE Jueves, 14 diciembre 2017, 23:19

¿Está pensando en cambiar su hipoteca variable a fija? Si es así, no puede perderse este vídeo... y si no, tampoco lo haga. Durante casi nueve minutos de grabación, los analistas Simón Pérez, director académico de Escuela Internacional de Administración y Finanzas de Madrid (EIAF), y Silvia Charro, consultora de la inmobiliaria especializada en viviendas de lujo Engel&Volkers, lo dan todo para convencer a sus espectadores de que es «un buen momento» para invertir en ladrillo y solicitar un crédito a tipo fijo. Pero el entusiasmo y efusividad de él a la hora de defender su teoría, los gestos nerviosos y desencajados de ella, unidos al aspecto de ambos de acabar de salir del 'after', llevan a pensar a su estupefacta audiencia que quizás no era el momento más adecuado para ponerse delante de la cámara.

El vídeo, colgado por Periodista Digital en su canal de YouTube en la tarde de este miércoles, se ha viralizado como la espuma y ya es motivo de centenares de memes y montajes para el despiporre general. Tanto es así que la propia protagonista, Silvia Charro, ha tenido que salir al paso con otra peculiar grabación... desde su cama. En este segundo vídeo, editado también por Periodista Digital, la experta en hipotecas da las «gracias» tanto a sus enemigos como a «toda la gente que quiere irse de copas conmigo».«¡Jobar, cómo os cebáis».

No obstante, los que no parecen tan entusiasmados con la repercusión obtenida, son los responsables de Engel & Völkers, inmobiliaria cuyo nombre aparece permanentemente en el vídeo bajo el nombre de Silvia Charro, la gran protagonista del polémico vídeo. Según apuntan desde lainformacion.com, la empresa ha rescindido el contrato de la joven, ya que según apuntan «estaba en periodo de pruebas y no tenía autorización para hacer estos vídeos usando nuestro nombre. Cuando hemos visto el vídeo esta mañana nos hemos quedo muy sorprendidos, no sabíamos nada de esto» han explicado fuentes de a empresa al citado portal digital.

El que tampoco ha tardado en reaccionar ha sido Simón Pérez, coprotagonista del vídeo en cuestión y marido de Charro. Según ha confesado a ReasonWhy, portal especializado en marketing y publicidad, la cinta es una campaña publicitaria que se les ha ido de las manos. Según explica, todo se debe a que esta tarde ella presenta su nueva empresa, NeoTecalia, relacionada con las hipotecas y buscaban la máxima viralidad con un vídeo «informal y polémico». «Queríamos generar un contenido que levantara ampollas porque cuando no te conocen, cualquier publicidad es buena. Pero se nos ha ido de las manos», ha explicado. No obstante, insiste en que «no habíamos consumido estupefacientes».

Lo cierto es que el vídeo se ha hecho viral, como decimos, y enseguida han surgido imitaciones en las redes sociales. Reproducimos algunas de las más curiosas:

