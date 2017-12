¿Qué debes hacer en Nochevieja para atraer la buena suerte en 2018? Las claves para atraer la buena suerte en 2018 Las tradiciones y rituales más curiosos para entrar con buen pie en el nuevo año ANA CALVO / MUJERHOY.COM Jueves, 28 diciembre 2017, 07:42

Junto con los solsticios de invierno y verano y el día de San Juan, la noche de Fin de Año es, sin duda, una de las fechas más mágicas del calendario. Por eso, ahora que se acerca el 31 de diciembre y toca hacer balance de lo bueno que hemos conseguido y lo mejor que está por llegar, es el mejor momento para repasar alguna de las tradiciones más curiosas con los que atraer la buena suerte de cara al nuevo año.

La primera de todas es, por supuesto, comer una uva por cada campanada durante el cambio de año, una tradición 'made in Spain' a la que no renunciamos en casi ningún hogar de nuestro país, aunque su origen no es para nada esotérico: en 1909 hubo un excedente de producción de esta fruta, y esta fue la mejor manera que se les ocurrió para dar salida a la cosecha. En Italia comen lentejas en vez de uvas, y en Portugal, pasas. (Más información en Mujerhoy.com)