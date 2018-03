«Fui yo el que tomó la decisión de romper», revela Bustamante El cantante cántabro concede una entrevista a '¡Hola!' para aclarar la verdad de su ruptura. «Se han dicho barbaridades» INÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 28 marzo 2018, 13:23

David Bustamante ha decidido hablar por fin de su fallido matrimonio con Paula Echevarría y, avanza la revista '¡Hola!', sus declaraciones «lo cambian todo». Tras meses de rumores el cantante cántabro aclara: «fui yo el que tomó la decisión de romper». Una confesión que ahora da sentido a aquel «en mi casa pasan cosas» que dejó a la catriz hecha un mar de lágrimas ante los medios de comunicación.

Todas las teorías sobre las que han especulado los programas del corazón apuntaban a que había sido Paula quien, harta, había decidido romper. Algo que Bustamante niega de manera tajante en '¡Hola!'. «Hablo por primera vez porque quería contar la verdad, se han dicho muchísimas barbaridades», denuncia.

A pesar de haber sido quién tomó la decisión de no continuar con la relación, David Bustamante reconoce que su nueva vida no es, ni mucho menos, el soplo de aire fresco que cabría esperar. «La soledad me mata, estar solo es terrible, no lo llevo bien», reconoce.

El cantante se mudó a un ático en Madrid tras la separación. Su hija Daniela, por quien siente auténtica pasión, de momento vive con su madre.

Por su parte, Paula Echevarría ha vuelto ha encontrar el amor en Miguel Torres, futbolista del Málaga. Las fotos de esta nueva relación también pueden verse esta semana en las revistas.