David Bustamante y Paula Echevarría comunican que ya han firmado el divorcio La pareja puso fin a la convivencia hace más de un año. Ahora confirman lo que ya era un secreto a voces: no hay marcha atrás posible en su relación DV Miércoles, 21 marzo 2018, 11:05

David Bustamante y Paula Echevarría han rubricado el fin de su matrimonio. «Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación que hemos firmado el acuerdo de divorcio», ha expresado la ex pareja, mediante un comunicado que recoge en primicia la revista '¡Hola!'.

La pareja pone el acento en que la decisión ha sido «tomada de mutuo acuerdo», tomada desde el «cariño» y el «respeto» que, dicen, sienten el uno por el otro. Así mismo, David Bustamante y Paula Echevarría aseguran que la decisión ha sido «muy meditada».

La revista '¡Hola!' lleva además a su portada una entrevista con David Bustamante, en la que explica que en el proceso de divorcio «no ha hecho falta ningún juez». «Hemos sido nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo en todo. Yo he seguido durante todo este año, sin que nadie me lo diga, contribuyendo a las cargas comunes. Considero que he sido generoso», se explaya el cantante.