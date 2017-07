La confesión de Dani Mateo sobre su relación con Albert Rivera en el instituto El cómico reveló que conoce al líder de Ciudadanos desde su época estudiantil DV Martes, 11 julio 2017, 16:21

Dani Mateo fue el protagonista de la entrevista de Iñaki López en 'laSexta noche', quien quiso saber los entresijos de la relación del colaborador del programa de laSexta 'El intermedio' con Albert Rivera. Y es que ambos compartían pasillos de instituto.

"Recuerdo todavía una copa que nos tomamos, y él me comentó que se iba a meter en política. Yo le pregunté que si estaba seguro, y él me dijo que era su vocación". El cómico, dice, admitió que advirtió al líder de Ciudadanos en ese momento: "Ten cuidado Albert, porque me vas a encontrar enfrente".

Mateo contó que "no lo recordaba especialmente participativo. Era un tío discreto y muy guapo. Era capitán del equipo de waterpolo, tenía un torso griego. Yo lo miraba desde mi moto con mis pintas de grunge y pensaba 'que asco da este tío'. Era odioso", narró entre risas.