Dabiz Muñoz ofrece trabajo en Twitter y se lleva un aluvión de sorpresas El conocido chef ha publicado un tuit en el que ofrece un puesto de jefe de pastelería para su restaurante DiverXo y no ha dejado indiferente a nadie EL DIARIO VASCO Jueves, 7 junio 2018, 14:11

Ofrecer trabajo por Twitter no es tan sencillo como parece. A veces el resultado puede ser inesperado, e incluso no muy agradable para el que propone el empleo. Que se lo digan al conocido chef Dabiz Muñoz. Ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que ofrece un puesto de jefe de pastelería para DiverXo. No puede ser uno cualquiera, si se tiene en cuenta que el local ubicado en Madrid está reconocido con tres estrellas Michelín.

«Estamos buscando jefe de pastelería para Diverxo en Madrid!!!! Buscamos alguien con mucho talento, creativo, buena técnica y listo para redefinir las reglas de la pastelería dentro de un restaurante !!!!», ha escrito el cocinero en su cuenta de Twitter. Incluso pone una dirección de correo electrónico: «Interesados mandar curriculum a pablo@diverxo.com».

La oferta de trabajo ha interesado a muchos tuiteros, pero sus respuestas no han sido las que esperaba el chef. Seguro que con más de uno se ha quedado con la boca abierta y le ha costado degustarlos.

Este es el tuit que ha originado la avalancha de tuits de todo tipo.

Estamos buscando jefe de pastelería para Diverxo 🌟🌟🌟 en Madrid !!!! Buscamos alguien con mucho talento, creativo, buena técnica y listo para redefinir las reglas de la pastelería dentro de un restaurante !!!! 🔥❌⭕️🔥

Interesados mandar curriculum a pablo@diverxo.com — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 5 de junio de 2018

No te pierdas lo que han contestado a este mensaje los tuiteros.

¿Es solo para hombres? — Andrea Dñ. (@andreadrueda) 6 de junio de 2018

Para pagarle 800€? — Panorámix75 (@xPanoramix75x) 7 de junio de 2018

Pues yo, que no tengo nada que aportar, me parece genial que hagas una oferta de empleo así de abierta en este medio. Quizás es la oportunidad de alguien.. sin enchufes y por talento. ¿Por que os quejáis de todo? — Arantza (@amarantza) 5 de junio de 2018

Tengo a la persona ideal, es @BarbarieAbsolut que hace unos pasteles en el wc preciosos. — Kikolo (@kikolo777) 5 de junio de 2018

Te dejo mi portfolio Deivi

- Pastel de hoja de guanábano, infusión de esperma de trigo integral con esferificaciones de chocolate trufado de Etiopía. pic.twitter.com/6TFysW56r4 — Des-dentao (@sindientesh) 5 de junio de 2018

Mi madre es la mejor candidata os paso su teléfono — Laura (@vasallosanchez) 5 de junio de 2018

@Dabizdiverxo yo hago tocino de cielo que flipas...ya después le pones tú lo que quieras por al lado... — Enrique (@riquen89) 5 de junio de 2018

¿Qué se sabe de las vacaciones? — Duque de Bratwurst (@enmachuk) 5 de junio de 2018

Yo me ofrezco de catadora de esos postres... — Vero (@ArtesaniaJave) 5 de junio de 2018

Si no encontráis a nadie yo hago unas torrijas buenísimas! — EL PERLA (@ListicoPerla) 5 de junio de 2018

Vas a pagar lo mismo que Jordi Cruz? Vamos ná? — Prof Dr Andrêi Lînde (@davidjordanhast) 5 de junio de 2018

Yo te puedo hacer de catador si quieres... 😂😂 — Jordi (@Virichi85) 6 de junio de 2018

Yo estoy en hacer un pastel de mocos. Ya te aviso. — Javi/Xavi/Xabi/ (@Javiad1984) 5 de junio de 2018