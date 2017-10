El contundente mensaje de Cayetano a los que le «desean la muerte» El diestro recibió el alta este domingo tras la aparatosa cogida sufrida en Zaragoza el pasado miércoles DV Lunes, 16 octubre 2017, 12:27

Tras el incidente sufrido por Cayetano Rivera el pasado miércoles, el diestro ha recibido el alta médica. Lo ha hecho después de que su mujer estuviese a su lado en todo momento y también sus fans, quienes venían lanzando mensajes de apoyo al torero después de la cogida en la plaza de toros de Zaragoza. Pero no fueron todo buenas palabras. Muchos le desearon precisamente todo lo contrario. A todos ellos también les contestó. «A los que os habéis alegrado por mi dolor o me habéis deseado la muerte, gracias también, porque eso solo me hace más fuerte», manifestó.

Así lo hizo a través de su perfil en la red social Twitter por medio de su perfil personal poco después de agradecer públicamente el apoyo. El domingo recibió el alta y abandonó el hospital Quirón de Zaragoza en muletas junto a Eva González, que se encuentra en estado de buena esperanza. Ella supo de la situación en cuanto ocurrió lo que pudo acabar en desgracia. «Pude llamarla antes de que me interviniesen y logré que no se preocupara tanto», reconoció el diestro.

Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzas y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor :) — Cayetano (@Cayetano_Rivera) 13 de octubre de 2017 Y a todos aquellos que os habéis alegrado por mi dolor o me habéis deseado la muerte, gracias también, porque eso sólo me hace más fuerte! — Cayetano (@Cayetano_Rivera) 14 de octubre de 2017

Según recoge 'ABC', Cayetano no se plantea la retirada ante su próxima paternidad, algo que sí hizo su hermano Fran. «Cuando llegue el momento será por otras razones. La carrera de mi hermano es distinta. Llevaba muchos más años que yo y le iba tocando, pero yo pienso por ahora en quedarme», dijo.

Si bien es cierto que desconoce «cómo afectará» la llegada de su hijo: «Siempre me he planteado cómo me afectaría por las circunstancias que ya sabemos todos, pero de momento estoy feliz».