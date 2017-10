La contundente carta de un actor a Pablo Motos pidiéndole respeto para los enfermos de TOC Se queja de la frivolidad con la que se trató el tema de los transtornos obsesivos compulsivos durante la entrevista con motivo de la película 'TOC TOC' DV SAN SEBASTIÁN Jueves, 12 octubre 2017, 16:24

Hace unos días Pablo Motos realizó una entrevista a los actores Paco León y Alexandra Jiménez con motivo de la promoción de la película TOC TOC en 'El Hormiguero'. Esa charla ha despertado la indignación del actor y profesor de teatro Damián Alcolea, conocido por su activismo centrado en divulgar en qué consiste realmente el transtorno obsesivo compulsivo.

A través de Facebook, el intérprete se queja de la frivolización generalizada en los medios de este problema «que afecta a alrededor de un millón de españoles»

Esta es la carta que le ha escrito a Pablo Motos en la red social:

«Como actor, soy consciente del poder del humor para distanciarnos de la realidad, reírnos de ella y así provocar cambios en nuestra sociedad. Pero creo sinceramente que el humor deja de serlo cuando al protagonista no le hace ni puñetera gracia.

No espero que usted tenga un conocimiento profundo acerca de todos los temas sobre los que habla, pero lo que sí espero es que los trate con respeto, que abandone esa frivolidad que en muchos casos no solo resulta cansina sino también perversa y que se documente lo suficiente al menos para saber en este caso que obsesiones y manías no son lo mismo que un TOC y que no, todos no tenemos trastorno obsesivo-compulsivo.

Déjeme decirle, Señor Motos, que en menos de cinco minutos de su programa todo ese trabajo que tantos hemos hecho parece (al menos por un momento) haber caído en saco roto. Así de grande es el poder que usted y su programa en prime time tienen. Una broma desafortunada en su programa (por mucho que su intención no haya sido mala) reincide en el estereotipo que tantas y tantas personas luchamos día a día, año a año, por derribar».