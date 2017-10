La confesión de Nuria Roca en 'El Hormiguero': «Tenemos una relación abierta» «No desear a otra persona es imposible» DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 14 octubre 2017, 08:20

Nuria Roca y Juan del Val presentron en'El Hormiguero' la novela 'Parece mentira' que está basada en la vida de la pareja. Así la explicó la televisiva: «Está basada en muchas cosas vividas. Entonces pensaba: o le cojo del cuello o me convierto en lectora y no le hago preguntas».

«Yo nunca he sido fiel en una relación», es una de las frases que dice el personaje de la novela en un momento, que no es otro que Juan. Él reveló «que la fidelidad no es algo fundamental, y no la relaciona con el amor. No desear a otra persona es imposible».

«Sois una pareja abierta», afirmó Pablo Motos, a lo que ambos respondieron que sí. Ante todo, Nuria descubrió que quiere saber con quién está: «Yo sé perfectamente la persona que tengo al lado».