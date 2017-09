Un concursante de 'MasterChef' sorprende acudiendo a una cita de 'First Dates' Aniuska fue la primera expulsada de 'Master Chef 4' y ahora busca el amor el programa de Cuatro DV Viernes, 15 septiembre 2017, 14:53

El amor volvió a ser protagonista en 'First Dates' una semana más. Pero esta vez pudo contar con alguien que hiciese los platos que consumen los pretendientes sin necesidad de recurrir al personal del programa. Pues Aniuska, exconcursante de 'Masterchef', visitó 'First Dates' para buscar el amor aunque no tuvo que ponerse entre fogones. Se une, de esta forma, a las citas más curiosas del programa, como la reciente venganza vivida en una cena.

Pues la cita para ella fue un paseo militar. Básicamente porque a Mario, su ligue, no lo dejó hablar. Acaparando ella toda la conversación, el joven admitió sentirse "a gusto" pero incapaz de meter ninguna frase en plena tormenta de ideas de Aniuska.

«Ha pensado que soy un papagayo. Espero que haya pensado que soy divertida» admitió la propia ex de 'Masterchef'. Tanto fue así que la propia camarera Lidia Torrent tuvo que reprender su actitud al decirle que no podía ser «que cada vez que pase estés hablando». «Me gusta que tengan inquietudes en la vida y ambiciones. A ti te veo con ambiciones, deportista y que realmente intentas trabajar» declaró la joven sobre su ligue, Mario. Él, por el contrario, no pudo añadir mucho más.