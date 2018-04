Así se cocina la boda de Ainhoa Arteta La empresaria Fiona Ferrer soprende a la pareja con una fiesta pre-nupcial INÉS RODRÍGUEZ Lunes, 9 abril 2018, 13:17

Ainhoa Arteta saborea ya los momentos previos a su próxima boda. Este viernes la empresaria Fiona Ferrer, amiga íntima de la pareja, ha sorprendido a los futuros esposos con una fiesta atípica, pero muy especial y glamourosa, bajo el lema 'Cocinando la boda'.

La soprano confirmó hace unas semanas que la vida ha sido generosa con ella haciendo que su camino se cruzara con el de Matías Urrea, un teniente de navío, divorciado y con un hijo, con el que ha decidido volver a intentarlo. «Fue el destino. Nunca imaginé que me volvería a enamorar y resulta que la vida da más oportunidades de las que esperamos», declaró la cantante, que ya se ha casado y divorciado en tres ocasiones.

En las puertas del póximo sí quiero, Ainhoa Arteta y Matías Urrea disfrutaron del regalo de Fiona Ferrer, que para la ocasión citó a los invitados, y a los novios, sin soltar prenda sobre el motivo de la cita.

El lugar escogido fue The Art Of Living Frigicoll, un espacio de 600 metros cuadrados convertido no en un comedor, sino en una úper-cocina en la que no faltó detalle: electrodomésticos, menaje e ingredientes para que buena parte del menú la elaboraran los propios invitados.

Por el local del madrileño barrio de Salamanca se pasaron, según informa Vanitatis, «Paloma Cuevas, Enrique Ponce, Pedro Trapote, Begoña García Vaquero, el decorador Manuel Espejo, Sandra García San Juan (Starlite), los dueños del imperio Natur House, Luisa y Feliz Revuelta, Carmen Valiño, Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, el periodista y experto en moda Josie y algunos amigos del novio estaban allí».

Según se ha podido fisgonear a través de las redes sociales, Fiona Ferrer preparó la ocasión con mimo. La cena pre-nupcial no solo contó con un menú infinito lleno de 'delicatessen', además incluyó en la decoración un guiño muy especial, ya que se colocaron diversas mariposas en memoria de Esther Ibarrolaburu, madre de la soprano que falleció hace unos años y a la que le entusiasmaban estos insectos.