«Con los cien metros no sé si podré pero andaré mucho mejor» Don Juan Carlos se paró a hablar con los periodistas a su salida del hospital. / EFE Don Juan Carlos recibe el alta «contento» y mentalizado para la rehabilitación: «Ahora, a sufrir» P. MUÑOZ Miércoles, 11 abril 2018, 00:19

No sé si voy a correr los cien metros, pero voy a andar mucho mejor». Al rey Juan Carlos ni las quince operaciones (incluida esta última para sustituirle la prótesis de la rodilla derecha) ni el incidente en la catedral de Palma entre su esposa y su nuera, ni el complicado futuro que se avecina para su yerno, le han laminado el sentido del humor. Don Juan Carlos, que en enero cumplió 80 años, recibió ayer el alta médica y poco después abandonó el hospital en el que ha permanecido ingresado tres días tras someterse a la intervención quirúrgica para mejorar la movilidad de su pierna y darle mayor estabilidad. «Ahora, a sufrir», dijo a los periodistas en referencia al programa de rehabilitación que le espera para recuperarse. El rey emérito quiso detenerse unos instantes ante los reporteros que esperaban su salida bajo la lluvia que no dejó de caer en Madrid durante toda la mañana. Sentado en el asiento del copiloto en el mismo coche que le condujo el pasado sábado hasta el Hospital Universitario de Sanitas de La Moraleja, bajó la ventanilla y atendió a la prensa sonriente y bromeando con los reporteros. Dijo estar «muy contento» por cómo había ido la operación y admitió que aunque no sabía si iba a poder correr los cien metros, sí que a partir de ahora andará «mucho mejor». Según el parte médico, «Don Juan Carlos ha recibido el alta médica después de una evolución clínica favorable» y continuará su recuperación en La Zarzuela». La intervención consistió en la sustitución de la prótesis que le fue implantada en la rodilla derecha el 3 de junio de 2011. Sin duda ganará en calidad de vida, aunque seguirá necesitando el bastón para caminar por sus problemas de cadera. Durante su estancia en el hospital, don Juan Carlos ha recibido la visita de su familia. El mismo sábado acudieron a verle sus nietas Leonor y Sofía acompañadas de las reinas Letizia y Sofía, lo que sirvió para dar por zanjado el rifirrafe de la catedral de Palma. Ayer, don Juan Carlos no hizo comentario alguno sobre el asunto.