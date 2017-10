Chicharito dedica a Andrea Duro el primer «te quiero» en redes El futbolista y la actriz exhiben su amor en Instagram INÉS RODRÍGUEZ Lunes, 9 octubre 2017, 11:15

Ya no hay ninguna duda de que lo de Chicharito y Andrea Duro va en serio. Tras el coqueteo público que se ha podido seguir en redes sociales y las primeras fotografías juntos, la pareja no solo posa feliz en Instagram, sino que además expone abiertamente su amor.

«Les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo. Love you @andreaduro», ha publicado el jugador de fútbol, junto a una tierna instantánea. Supone el primer «te quiero público» de Chicharito a Andrea Duro.